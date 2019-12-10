Во Львове полиция устанавливает обстоятельства взрыва в многоэтажке

Новости Украины:Причиной взрыва стало скопление газовоздушной смеси и паров нефтепродукта или растворителя.

Во Львове что в девятиэтажном жилом доме на ул.Кульпарковской произошел взрыв с последующим горением, в результате чего пострадал один человек.

"На оперативную линию "102" в 13:20 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул.Кульпарковской во Львове произошел взрыв с последующим горением", - сообщает полиция Львовской области на странице в Фейсбуке.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты, а также специалисты соответствующих служб.

"Установлено, что пожар вспыхнул на лестничной клетке между 5 и 6 этажами в чулане (подсобное помещение). После проведенного обследования - взрывное устройство не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной взрыва стало скопление газовоздушной смеси и паров нефтепродукта или растворителя.

Сейчас решается вопрос правовой квалификации, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В свою очередь пресс-служба ГСЧС на сайте сообщила, что из-за происшествия пострадал один человек.

"В результате происшествия пострадал житель этого дома, 1981 года рождения. Пострадавший получил ожоги лица I степени и рук I-II степени. После оказания медицинской помощи мужчина от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.