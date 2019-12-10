На Донбассе погибли трое украинских военных

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП…В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: дважды неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Березового - из автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Новолуганское, хутор Вильный.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.