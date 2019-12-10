Жителей Киева предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Новости Украины:Завтра столицу Украины окутает сильный туман.

В Киеве вечером вторника, ночью и в первой половине дня среды ожидается туман.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"Внимание! Предупреждение о тумане в Киеве. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Как свидетельствует предупреждение на сайте Укргидрометцентра, такая же ситуация ожидается на большей части территории Украины - I уровень опасности, желтый.