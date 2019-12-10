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День в ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия

День в ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия
18:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины", в ход пошло запрещенное "Минском" оружие.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-служба штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели 3 обстрела. Защитники населенного пункта Майорск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Кондрашевской Новой боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Под Шумами применялись ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики также трижды нарушили режим прекращения огня. Под Лебединским применялись минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Под Павлополем боевики открывали огонь дважды – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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