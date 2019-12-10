День в ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия

Новости Украины:Оккупанты шесть раз нарушали режим "тишины", в ход пошло запрещенное "Минском" оружие.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-служба штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели 3 обстрела. Защитники населенного пункта Майорск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Кондрашевской Новой боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Под Шумами применялись ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики также трижды нарушили режим прекращения огня. Под Лебединским применялись минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Под Павлополем боевики открывали огонь дважды – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.