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Яровой: Результаты по расследованию пожара в одесском колледже представят до 20 декабря

Яровой: Результаты по расследованию пожара в одесском колледже представят до 20 декабря
00:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Первое заседание комиссии состоялось во вторник, 10 декабря.

Правительственная комиссия по расследрованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отчитается о результатах работы до 20 декабря, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается Кабмину". – сообщил Яровой, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 чел. (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел. были выведены звеньями Газодымозащитной службы, 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

Вследствие пожара погибли 12 человек. В больницах остаются девять из 30 пострадавших.

Сообщалось, что сгоревшее здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.

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Одесса, Пожар, Сергей Яровой, Пожар в Одесском колледже, Результаты по расследованию пожара.
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