Правоохранители в Киеве задержали фейковый автомобиль полиции

Новости Украины:В Киеве патрульные заметили автомобиль "Ford", который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками

В Киеве днем на Оболонском проспекте правоохранители заметили фейковый автомобиль полиции с "псевдополицейским" за рулем, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня, около 14:00, на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль "Ford", который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками. Инспекторы остановили автомобиль, чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств, ведь устанавливать их разрешено только на оперативные или специальные транспортные средства", - сказано в сообщении.

Патрульные выяснили, что за рулем автомобиля находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских, но никаких документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешение на использование специальных устройств, он предоставить не смог.

На водителя правоохранители составили протокол по ч.1 ст.184-3 и протокол по ст.122-5 КоАП. Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафплощадку.