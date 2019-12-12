Красный Крест направил на Донбасс 24 тонны гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донбасса почти 24 тонны гуманитарной помощи.
Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированную территорию Украины проследовали четыре грузовика с гуманитарной помощью от МККК.
Жители Донбасса получат промышленные товары и товары медицинского назначения общим весом 23,95 тонны.
Напомним, жители оккупированых территорий Донецкой и Луганской областей, получат очередную гуманитарную помощь от Красного Креста. В этот раз на Донбасс отравилось 120 тонн гуманитарки.