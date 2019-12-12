День на Донбассе: боевики применили крупнокалиберные пулеметы

Новости Украины:С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба штаба ООС.

На донецком направлении трижды обстреляли позиции украинских войск под Павлополем. Боевики применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Под Авдеевкой боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении боевики обстреляли украинские позиции под Крымским с применением вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в четверг 12 декабря нет.