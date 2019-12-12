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Четверг, 12.12.2019
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День на Донбассе: боевики применили крупнокалиберные пулеметы

День на Донбассе: боевики применили крупнокалиберные пулеметы
21:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

С начала текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба штаба ООС.

На донецком направлении трижды обстреляли позиции украинских войск под Павлополем. Боевики применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Под Авдеевкой боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ситуация на фронте: противник бьет на Донецком направлении

На луганском направлении боевики обстреляли украинские позиции под Крымским с применением вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в четверг 12 декабря нет.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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