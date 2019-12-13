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Чем будет удивлять Киев на зимние праздники: Кличко показал видео

Чем будет удивлять Киев на зимние праздники: Кличко показал видео
13:27 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко показал, как столица готовится к новогодним праздникам.

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как Киев готовится к встрече Нового года и создает праздничную атмосферу в городе.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Главную елку страны традиционно установили на Софийской площади. На нее уже повесили гирлянды и заканчивают украшать. Также на площади скоро появятся "Четыре королевства" из сказки о Щелкунчике. Праздничный украинский городок активно возводят на Контрактовой площади", - сказал Кличко.

Он сообщил, что новогодние ярмарки начнутся с 14 декабря. По его словам, 19-го декабря, в день святого Николая, в 19:00 торжественно зажгут огни на главной красавице-елке.

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Мэр Киева добавил, что в общей сложности на новогодние праздники запланировали шесть концертных программ на Софийской и Контрактовой площадях.

"Приготовились уже к праздникам и бронзовые малыши-основатели города - Кий, Щек, Хорив и Лыбедь. Автор скульптурной композиции на Почтовой площади Владимир Журавель традиционно одел малышей в праздничную одежду. Словом, замечайте позитив и красоту вокруг, вспомните, как это было в детстве!" - добавил Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева, Новый год.
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