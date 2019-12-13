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Шутка ценой в шесть лет тюрьмы: в Киеве задержали псевдоминера

Шутка ценой в шесть лет тюрьмы: в Киеве задержали псевдоминера
15:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Мужчина позвонил в полицию и ради шутки заявил, что одна из станций столичного метро заминирована.

Полицейские задержали псевдоминера станции столичного метро.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, после сообщения о заложенной взрывчатке на станции метро "Нивки", на место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили личность псевдоминера и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний житель города Чернигова, ранее судимый за убийство и хранение наркотиков", - сообщил начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель.

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По данному факту следователь управления полиции в метрополитене начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержан подозреваемый в "минировании" здания Киевской городской государственной администрации.

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Киев, Метро, Минер, Минирование, Нивки, Нацполиция, Минирование метро.
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