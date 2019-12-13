На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины

Новости Украины:"Нафтогаз" начал бурение сверхглубокой скважины на Шебелинском месторождении в рамках проекта со Schlumberger.

НАК "Нафтогаз Украины" 12 декабря начал бурение скважины №888 на Шебелинском газоконденсатном месторождении в рамках контракта на предоставление комплексных технических услуг с Schlumberger, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, скважина №888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что ее стартовый дебит составит около 100 тыс. куб. м в сутки с последующим ростом. При условии успешного завершения бурения в июне следующего года поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа.

В рамках контракта компания Schlumberger будет предоставлять долотные сервисы, услуги по буровым растворам, проводить геофизические исследования, а также осуществлять спуск обсадных колонн, делать цементаж и гидроразрыв пласта. Использование интегрированного комплекса услуг направлено на минимизацию аварийных рисков и повышение производительности скважины.

"Шебелинка 888 – это без преувеличения проект национального значения для украинской газодобычи. Если этот проект будет успешным, мы существенно нарастим нашу ресурсную базу, сможем увеличить объем добычи и приблизим энергонезависимость Украины", - приводятся в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В свою очередь глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов добавил, что компания сконцентрирует усилия на доразведке существующих залежей в глубоких горизонтах. Данный проект даст возможность точно оценить потенциал резервов на больших глубинах Шебелинского месторождения.

"Для меня личной гордостью является то, что проект реализован силами работников Бурового управления "Укрбургаз" (входит в "Укргазвыдобування"), которые при поддержке Schlumberger значительно расширили свои возможности и сейчас готовы осуществлять автономную реализацию проекта даже при условии использования иностранного оборудования", – добавил член правления УГВ Андрей Хоменко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.