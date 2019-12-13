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Рябошапка назначил нового прокурора Черкащины

Рябошапка назначил нового прокурора Черкащины
18:03 Сегодня Телеграф Фото: gp.gov.ua

Новости Украины:Прокурором Черкасской области назначен Александр Воронин.

Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак в пятницу, 13 декабря, представил коллективу прокуратуры Черкасской области нового руководителя - Александра Воронина.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Черкасской Трепак назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью.. Он также подчеркнул, что новый прокурор области обладает достаточным опытом, знаниями, профессиональными и волевыми качествами для решения поставленных задач в сотрудничестве с другими правоохранительными органами региона.

"В свою очередь, Александр Воронин выразил благодарность за поддержку и доверие, а также отметил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества в прокуратуру и повышение авторитета правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

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Александр Воронин родился в. Киеве в 1975 году. Окончил Львовский государственный университет им. И.Франко и Львовскую коммерческую академию. В органах прокуратуры с 1999 года.

До назначения на должность прокурора Черкасской области работал зампрокурора Черновицкой области.

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Черкасская область, ГПУ, Черкассы, Руслан Рябошапка, Александр Воронин.
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