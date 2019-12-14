В КГГА предупредили о неполадках с льготными счетами для оплаты "коммуналки"

Новости Украины:Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг не отражаются по техническим причинам, которые устранят до января.

Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете "Ощадбанка" не отображаются по техническим причинам.

Оь этом сообщает Департамент соцполитики КГГА.

По сообщению чиновников, проблема с отображением средств на льготных счетах возникла у льготников, получающих помощь в безналичной форме.

"Технические причины проблемы устранят до января. В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги".