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Ужасное ДТП двух Мерседесов: есть погибший (Фото)

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Ужасное ДТП двух Мерседесов: есть погибший (Фото)
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:На Ривненщине авто столкнулось с микроавтобусом, есть погибший и раненые.

На рассвете в субботу вблизи села Малушка произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и автомобиль Mercedes-Benz Vito, есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Сегодня 14 декабря, в пять утра вблизи села Малушка 40-летний житель Ривненщины, управляя автомобилем Mercedes-Benz E 320, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 53-летнего жителя Ривне", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП 67-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя этого же автомобиля диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

Еще одна пассажирка микроавтобуса 62-летняя жительница города Ривне, получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра.

Водитель легкового автомобиля вследствие ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

Трое пострадавших госпитализировали в Сарненскую центральную районную больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему смерть пострадавшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В обоих водителей отобраны образцы крови на предмет определения опьянения.

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ДТП, Ровно, Полиция, Нацполиция.
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