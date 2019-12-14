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На Донбассе погиб украинский боец

На Донбассе погиб украинский боец
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ООС

Новости Украины:Боец ВСУ погиб, еще один получил ранения вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в субботу.

В течение суток субботы, 14 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий был убит и еще один – получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. 

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксирована также огневая активность вражеских снайперов… Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Два обстрела позиций украинских войск зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку н.п.Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у н.п.Зайцево - из РПГ и автоматических гранатометов.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Песков - зафиксирован снайперский огонь; неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра; вблизи Павлополя - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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