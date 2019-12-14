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“Дело Хизб ут-Тахрир”: матери разрешили увидеть сына

“Дело Хизб ут-Тахрир”: матери разрешили увидеть сына
22:18 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Матери фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" разрешили свидание с сыном.

Мать фигуранта второй Бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейрана Салиев смогла получить разрешение на свидание с сыном после звонка украинском консулу в российском Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому. Об этом Зодие Салиев рассказала в комментарии общественному объединению “Крымская солидарность”, передает Радио Свобода.

“В ноябре мы не попали. 5 декабря мне сказали, что это разрешение за ноябрь уже не подходит, его срок вышел, за ним нужно было в ноябре приходить. Я им сказала, что там не указаны ни дата, ни время сроков давности отсутствует, до какого числа можно попасть на свидание. Мне пришлось позвонить генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому. Он сказал, что постарается помочь. Дали разрешение. После обеда попала к сыну”, — рассказала мать Сейрана Салиев.

Зодие Салиева добавила, что ее сын “сильно похудел”, потому что не всегда ест ту пищу, которую дают в СИЗО.

“Он сказал: “Мы не хотим здесь много есть, каждый день еду не берем, так как один день дают пищу со свининой, в другой день без нее”, — рассказала Зодие Салиева.

15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

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21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к Бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”.

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Все по теме:

Крым, Хизб-ут-Тахрир, Аннексия Крыма, Зодие Салиева.
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