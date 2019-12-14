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На Киевщине спасатели достали тела двух мужчин из озера

На Киевщине спасатели достали тела двух мужчин из озера
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Водолазы на Киевщине достали тела мужчин которые провалились под лед.

В субботу в 13:15 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от работников Национальной полиции о необходимости помощи в поиске двух мужчин, которые провалились под лед в озере в селе Хотяновка, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области.

"К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственно пожарно-спасательного отряда г.Вышгород. По прибытию были проведены поисковые работы и доставлены тела 2-х мужчин к берегу", - говорится в обнародованном в субботу вечером на сайте ГСЧС сообщении.

Напоминаем, заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр сообщил, что работы по поиску пропахавших на месте пожара в Одессе завершены. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

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Киевщина, Поиск, ГСЧС.
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