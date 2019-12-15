Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Итоги дня 14 декабря: Рецепт успешной Украины от Зеленского и ликвидация УПЦ КП и УАПЦ
Витренко назвал причину подорожания газа
Витренко назвал причину подорожания газа
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

Двое дальнобойщиков скончались в Николаеве: полиция устанавливает подробности

Двое дальнобойщиков скончались в Николаеве: полиция устанавливает подробности
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице.

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков из Винниччины и Черниговщины, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии - полиция проводит расследование обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении.

14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул.Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик.

При осмотре его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Полицейские задержали злоумышленников, укравших банковский терминал (Фото)

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 УК «Умышленное убийство».

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаевская область, Николаев, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 8 нарушений режима &quot;тишины&quot;: погиб украинский военный
На Донбассе 8 нарушений режима "тишины"
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Продукты, опасные для здоровья малышей
Продукты, опасные для здоровья малышей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь