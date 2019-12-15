В Винницкой области злоумышленник напал на полицейского и покусал

Новости Украины:Сотрудники полиции оформляли протокол на водителя автомобиля за вождение в нетрезвом состоянии.

В Винницкой области полиция задержала пассажира автомобиля, который напал на сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

В полиции сообщили, что происшествие произошло около 8 часов вечера 14 декабря, недалеко от поселка Жабелевка Винницкого района. Когда правоохрантели составляли протокол на водителя автомобиля ВАЗ-2104, за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, пассажир, выскочил из авто и напал на одного из полицейских.

Мужчина разбил служебный планшет полиции и сорвал боди-камеру. Но этого ему показалось. Когда полицейские попытались надеть на правонарушителя наручники, он укусил одного полицейского за палец.

В итоге, сотрудникам полиции удалось "скрутить" разбушевавшегося мужчину и доставили в изолятор. За нападение на сотрудников полиции правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

На водителя автомобиля составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, правоохранители задержали злоумышленников, причастных как минимум к четырем кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.