Прикрывал побратима: в нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца

Новости Украины:Вчера на Донбассе погиб сержант нацгвардии Сергей Михальчук.

За минувшие сутки в результате артиллерийского обстрела украинских позиций погиб 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук.

Об этом сообщается на странице в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин", - сказано в сообщении.

За проявленный героизм сержант Сергей Михальчук будет представлен к высокой государственной награде.

Как сообщалось ранее, 14 декабря оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще двое получили ранения.