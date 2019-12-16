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На Ивано-Франковщине пьяный водитель сбил насмерть 23-летнего велосипедиста

На Ивано-Франковщине пьяный водитель сбил насмерть 23-летнего велосипедиста
00:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Ивано-Франковской области пьяный водитель совершил наезд на 23-летнего велосипедиста.

Вечером в субботу, 14 декабря, в Ивано-Франковской области пьяный водитель на иномарке сбил насмерть 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщила полиция области.

Инцидент произошел в селе Большая Каменка в Коломыйском районе. Правоохранители установили, что 33-летний водитель на Аudi А6 совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги.

От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. По информации ивано-франковского сайта "Галка", погибший велосипедист – сын Героя Небесной Сотни, Героя Украины Игоря Ткачука с Коломыйщины, который погиб в Киеве 20 февраля 2014 года.

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