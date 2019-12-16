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В Киеве горел ресторан: видео

В Киеве горел ресторан: видео
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Информатор

Новости Украины:Пожар произошел в одном из ресторанов на Чоколовке в Киеве.

В воскресенье вечером в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о том, что на б-ре Чоколовском,27, что в Соломенском районе города, возник пожар.

"По прибытию пожарные установили, что в 5-этажном жилом доме в подвальном помещении на кухне ресторана, а именно в коробе вытяжной системы от мангала произошло возгорание на площади 10 кв м", - говорится в сообщении.

В 20:11 возгорание было локализовано, а в 20:27 - ликвидировано.

"В результате возгорания повреждено 20м вентиляционного канала (металл с утеплителем из минеральной ваты), электродвигатель вентиляции, закопчены стены и потолок кухни", - сообщают в ГСЧС.

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На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

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Киев, Пожар, Спасатели, ГСЧС.
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