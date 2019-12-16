Под Киевом в лесу нашли мертвым 17-летнего парня

Новости Украины:В Киевской области нашли тело 17-летнего парня, который считался пропавшим.

В столице в лесу нашли мертвым 17-летнего парня из Вишневого. Он ушел из дома еще 5 декабря, все это время его искали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. 15 декабря правоохранители нашли его тело в лесопарковой зоне столицы. Предварительно, юноша покончил с собой, отравившись медицинским препаратом. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти выясняются. Ранее в Киевской области в колодце нашли тело иностранца с огнестрельными ранениями.

Напомним, в Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.

Как сообщалось ранее, в Запорожье в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах погибла семья: мать, отец и их совершеннолетний сын.