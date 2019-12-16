В Ровно к дому частного предприятия прикрепили гранату

Новости Украины:В Ровенской области к дверной ручке предприятия прикрепили гранату, полиция открыла дело.

Полиция Ровенской области устанавливает личности злоумышленников, которые прикрепили гранату к дверной ручке предприятия.

"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был детонирован ранее)", - сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Полицейские предмет изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом), направят его на экспертизу.

Напомним, работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" у пассажира в багаже обнаружили гранату.