Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

Новости Украины:Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.

Во вторник 17 декабря в Киеве будет ограничен въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре столицы в связи с запланированными массовыми акциями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сообщают правоохранители.

Возле здания Верховной Рады планируют свои акции в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов, а также - против введения рынка земли в Украине.