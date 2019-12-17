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Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен

Ситуация на Донбассе: пять вражеских обстрелов, один боец ВСУ ранен
07:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела: вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле шахты Бутовка - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Широкино - из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

День в ООС: оккупанты выпустили по позициям ВСУ десятки мин

Один обстрел украинских позиций был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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