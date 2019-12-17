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Наблюдатели ОБСЕ фиксируют уменьшение количества взрывов на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют уменьшение количества взрывов на Донбассе
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОБСЕ

Новости Украины:ОБСЕ с вечера субботы по вечер воскресенья зафиксировала уменьшение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом, до 190.

Специальная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской

Об этом сообщается в ежедневном отчете организации за 16 декабря 2019 года.

ОБСЕ сообщает о 190 взрывов в Донецкой области.

"Примерно две трети нарушений режима прекращения огня, в частности почти все взрывы, зафиксированы в районах на юго-восток и юго-запад от Светлодарска", - говорится в сообщении.

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ОБСЕ также заявила, что в Луганской области не услышала ни одного взрыва.

Напомним, что во время нормандского саммита в Париже Украина и Россия договорились о свободном доступе миссии ОБСЕ ко всей оккупированной части Донбасса. Тем не менее, контролируемые Россией боевики дважды препятствовали патрулям Организации.

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ОБСЕ, Донбасс, Взрывы, ВСУ, ООС.
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