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Под Радой произошли столкновения: полицейских облили зеленкой

Под Радой произошли столкновения: полицейских облили зеленкой
12:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: radiosvoboda.org

Новости Украины:Представители "Национального корпуса" подрались с сотрудниками Национальной полиции, которые помешали проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли, сообщает Hromadske.

Как сообщается, представители организации "Нацональный корпус" попытались установить перед Верховной Радой палатки. Полицейские уточнили, есть ли у них разрешение на установку палаток, после чего произошла стычка.

Отмечается, что представители "Нацкорпуса" облили полицейских зеленкой. Также был применен слезоточивый газ, однако кто именно его использовал, неизвестно.

От стычек пострадало также здание гостиницы "Киев". Обе стороны сообщают о пострадавших, их точное число пока неизвестно.

На данный момент активная фаза противостояния закончилась, однако обстановка продолжает оставаться накалённой.

Правоохранители и протестующие стоят друг напротив друга. Со стороны протестующих множество людей ведут видеосъемку происходящего на мобильные телефоны.

Между силовиками и митингующими находится лидер Всеукраинского объединения "Баткьивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста в которых принимают участие несколько тысяч человек. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

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Все по теме:

Верховная Рада, Акция протеста, Митинг, Полиция, Продажа земли, Нацкорпус.
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