В Луганской области зимой ожидаются серьезные проблемы с электричеством

Новости Украины:ООО "ЛЭО" предупреждает о возможных массовых отключениях света в Луганской области.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в очередной раз официально предупредила ООО "Луганское энергетическое объединение" о серьезных проблемах, которые ожидают энергосистему Луганской области зимой.

Об этом пресс-служба ООО "ЛЭО" сообщает на странице компании в Facebook.

"ООО "ЛЭО" получило очередное предупреждение от НЭК "Укрэнерго" о снижении надежности энергоузла Луганщины... Станция "Луганская ТЭС" работает пока без угля, который не выпускается с неконтролируемых территорий... Луганская область может в любой момент остаться без света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение проблемы поставки твердого топлива на ТЭС в ближайшее время не ожидается. Это приведет к обесточиваниям, которые не зависят от деятельности предприятия.

Как известно, контролируемая правительством территория Луганской области в результате военных действий 2014-15 годов оказалась на своеобразном "энергоострове", единственным источником электрической энергии осталась Луганская тепловая электростанция в г. Счастье.

С июля 2018 года оккупационная "власть" в Луганске заблокировала поставки угля на ТЭС, и станция перешла на использование газа, что значительно увеличило себестоимость электроэнергии, которая здесь производится. Владельцы ТЭС оставили в работе один энергоблок, мощности которого недостаточно для энергообеспечения области.