Скачать
Вторник, 17.12.2019
Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры

В Луганской области зимой ожидаются серьезные проблемы с электричеством

В Луганской области зимой ожидаются серьезные проблемы с электричеством
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:ООО "ЛЭО" предупреждает о возможных массовых отключениях света в Луганской области.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в очередной раз официально предупредила ООО "Луганское энергетическое объединение" о серьезных проблемах, которые ожидают энергосистему Луганской области зимой.

Об этом пресс-служба ООО "ЛЭО" сообщает на странице компании в Facebook.

"ООО "ЛЭО" получило очередное предупреждение от НЭК "Укрэнерго" о снижении надежности энергоузла Луганщины... Станция "Луганская ТЭС" работает пока без угля, который не выпускается с неконтролируемых территорий... Луганская область может в любой момент остаться без света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение проблемы поставки твердого топлива на ТЭС в ближайшее время не ожидается. Это приведет к обесточиваниям, которые не зависят от деятельности предприятия.

"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых

Как известно, контролируемая правительством территория Луганской области в результате военных действий 2014-15 годов оказалась на своеобразном "энергоострове", единственным источником электрической энергии осталась Луганская тепловая электростанция в г. Счастье.

С июля 2018 года оккупационная "власть" в Луганске заблокировала поставки угля на ТЭС, и станция перешла на использование газа, что значительно увеличило себестоимость электроэнергии, которая здесь производится. Владельцы ТЭС оставили в работе один энергоблок, мощности которого недостаточно для энергообеспечения области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Электроэнергия, Зима, Укрэнерго, ООО ЛЭО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
03 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
05 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев инициирует расширение санкций против России
Киев инициирует расширение санкций против России
Убийство сына депутата Соболева: следствие установило организатора
Установлен организатор убийства сына Соболева
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь