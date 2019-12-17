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Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу

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Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lb.ua

Новости Украины:В результате стычек под Верховной Радой госпитализированы двое полицейских, один протестующий доставлен в участок.

В результате столкновений с представителями националистических организаций во время акции протеста против открытия рынка земли под зданием Верховной Рады двое правоохранителей получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители подтвердили, что причиной конфликта стала попытка части участников акции установить палатку на проезжей части на ул. Грушевского.

"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - указывается в сообщении.

Также сообщается о задержании одного из активных участников столкновения по подозрению в совершении противоправных действий.

Как сообщалось, ранее словесная перепалка переросла в драку между правоохранителям и националистами с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, деревянных палок и пиротехники. От стычек пострадало также здание гостиницы "Киев".

Под Радой произошли столкновения: полицейских облили зеленкой

Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

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Верховная Рада, Акция протеста, Митинг, Полиция, Продажа земли, Нацкорпус.
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