Скачать
Вторник, 17.12.2019
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность
Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность
Сборная Украины сыграет в новой форме на Евро-2020
Сборная Украины сыграет в новой форме на Евро-2020
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)

Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность

Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность
20:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой.

Посольство США в Украине заявляет о поддержке права граждан на мирные протесты, однако осуждают насилие в отношении сотрудников полиции и журналистов, произошедшее в ходе акции под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно.

Позже скорая помощь забрала пострадавшего под Радой протестующего.

Позже советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек.

В центре Киева проходят сразу четыре акции протеста: усилены меры безопасности

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко на брифинге проинформировал, что полиция открыла уголовное производство из-за столкновений у стен парламента во вторник.

"Начато уголовное производство за ч.2 ст.345, сопротивление сотруднику полиции, проводится расследование (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины)", - заявил Крищенко во вторник на брифинге

Он добавил, двое гражданских лиц обратились в больницу, сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, как они получили телесные повреждения.

Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что акция под зданием Верховной Рады в центре Киева будет бессрочной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, США, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
03 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
04 Уроки стиля от француженок: главные трюки французских модниц
05 День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: &quot;ЕС&quot; создает ВСК
Дело Шеремета: "ЕС" создает ВСК
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
&quot;Еще один барьер&quot;: в ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
В ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь