Скачать
Вторник, 17.12.2019
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность
Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность
Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
Матч между Францией и Украиной пройдет на Стад де Франс
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)

Столкновения под Радой: задержанных отпустили

Столкновения под Радой: задержанных отпустили
20:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Всех задержанных после столкновений под Радой отпустили.

Всех задержанных во время столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник отпустили из Печерского отделения полиции, сообщил лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий

"Всех задержанных отпустили из Печерского отделения. Мы отстояли своих людей. Отстоим и Украину. Белецкий", - написал политик в своем телеграмм-канале во вторник вечером.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник одновременно проходили 4 акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходила акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестовали противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Протесты под Радой: США выразили обеспокоенность

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно. Позже "скорая помощь" забрала пострадавшего под Радой протестующего.

Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу

В результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Киев, Андрей Билецкий, Национальный корпус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Уроки стиля от француженок: главные трюки французских модниц
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
04 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
05 День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: &quot;ЕС&quot; создает ВСК
Дело Шеремета: "ЕС" создает ВСК
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
&quot;Еще один барьер&quot;: в ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
В ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в студенческие годы
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в студенческие годы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь