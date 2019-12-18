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Киевсовет выделит 4,2 млн гривен на помощь бездомным животным

Киевсовет выделит 4,2 млн гривен на помощь бездомным животным
10:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Деньги поделят между тремя столичными приютами в соответствии с количеством животных.

Городские власти Киева намерены направить 4,2 млн грн на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, планируется, что эти средства используют для первоочередных потребностей содержания животных в приютах.

Соответствующее решение принял Киевский городской совет.

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По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, активными участниками программы являются организации "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС".

Чиновник отметил, что средства будут распределять пропорционально количеству животных в приюте. Он также пригласил другие приюты и общественные организации к сотрудничеству с городом в реализации городской программы.

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Все по теме:

Киев, КГГА, Животные, Приют для животных.
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