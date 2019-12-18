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Портовики Одессы и Черноморска под стенами Кабмина требуют уволить главу АМПУ Вецкаганса

Портовики Одессы и Черноморска под стенами Кабмина требуют уволить главу АМПУ Вецкаганса
11:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Под стенами Кабмина собрались около сотни митингующих, которые требуют отставки Райвиса Вецкаганса.

Члены профсоюзов Одесского и Черноморского морских портов под зданием Кабинета министров требуют уволить исполняющего обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвиса Вецкаганса. В митинге участвуют около сотни человек.

В руках участники акции держат плакаты "Р.Вецкаганс. Чемодан, вокзал, Latvia. В отставку!", "Мы хотим работать", "Нет массовым сокращениям", "Частная охрана портов - верный путь к коррупции", "Отстоим одесский порт!", "Геть "Свинарчуків" з портової галузі", "Черноморск против сокращения!".

Как сообщалось ранее, новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их "джихадом" против коррупционеров. Среди уволенных – руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который в профессиональных кругах получил прозвище "зам по коррупции".

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Напомним, Перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 11 лет достигла отметки в 150 миллионов тонн - такой объем был до мирового финансового кризиса в 2008 году.

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Киев, Райвис Вецкаганс, Офис Президента, Минтинг.
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