ГПУ требует устранить нарушения прав осужденных в Бучанской колонии

Новости Украины:В колонии провели проверку и установили многочисленные нарушения прав человека, а также антисанитарные условия содержания заключенных.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка требует от Министерства юстиции устранить нарушения прав осужденных в Бучанской исправительной колонии.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"В начале декабря Генеральная прокуратура Украины проверила Бучанскую исправительную колонию и Бучанскую многопрофильную больницу, которая обслуживает больных осужденных из учреждений исполнения наказаний, и выявила массовые нарушения прав осужденных, унижениt человеческого достоинства и жестокое обращение", - говорится в сообщении.

В связи с тем генпрокурор направил письмо в Минюст, в котором требует устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

В Генпрокуратуре уточнили, что в Бучанской исправительной колонии "элементарные условия проживания, приготовления пищи, поддержания личной гигиены не соответствуют" требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Украины. Так, значительное количество помещений в антисанитарном состоянии и нуждаются в ремонте, а некоторые из них являются аварийными и опасными для пребывания людей. Температура в помещениях значительно ниже +18 ° C.

Кроме того, в колонии не обеспечивается надлежащий надзор: нередкие случаи изготовления и хранения лицами, отбывающими наказание, запрещенных предметов и вещей. В то же время зафиксированы и факты безосновательного привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности – освобождены 42 человека, незаконно помещенные в дисциплинарный изолятор.

Как выяснилось во время проверки, в Бучанской многопрофильной больнице из-за нехватки врачей осужденным длительное время не оказывается медицинская помощь. Так, выявлен факт неоказание в больнице надлежащей медицинской помощи осужденному - не проведено оперативное лечение. В течение 2019 года 13 больных умерли.

Значительное количество палат больницы нуждается в ремонте из-за грибка на потолке и стенах. Качество воды в палатах не соответствует установленным требованиям.