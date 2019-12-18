Скачать
Среда, 18.12.2019
В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
Ученические и студенческие билеты в смартфоне: когда запустят
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Метеорологи не исключают установления новых температурных рекордов как в Киеве, так и в регионах.

В Киеве 17 декабря был существенно превышен рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, после полудня столбик термометра максимально поднялся до +10,4 градуса.

Этот показатель на 1,7 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

В обсерватории отметили, что, учитывая прогноз Гидрометцентра, есть большая вероятность установления новых температурных рекордов 18 декабря.

Температурный рекорд в столице также зафиксировали 16 декабря.

Больше дождя, чем снега: синоптики удивили прогнозом погоды на январь

В этот день температура воздуха поднялась до +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца октября

Напомним, 19 декабря в южной части Украины и в Карпатах, 20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге и западе страны до 12°; 20 декабря в северных, центральных и восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и Киевской области 19-20 декабря переменная облачность. Без осадков. 20 декабря ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; 20 декабря ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Погода, Зима, Синоптики, Температурный рекорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
05 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь: как будет работать транспорт в Киеве
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь