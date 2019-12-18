Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Новости Украины:Метеорологи не исключают установления новых температурных рекордов как в Киеве, так и в регионах.

В Киеве 17 декабря был существенно превышен рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, после полудня столбик термометра максимально поднялся до +10,4 градуса.

Этот показатель на 1,7 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

В обсерватории отметили, что, учитывая прогноз Гидрометцентра, есть большая вероятность установления новых температурных рекордов 18 декабря.

Температурный рекорд в столице также зафиксировали 16 декабря.

В этот день температура воздуха поднялась до +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической нормой такое значение соответствует температуре конца октября

Напомним, 19 декабря в южной части Украины и в Карпатах, 20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге и западе страны до 12°; 20 декабря в северных, центральных и восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В Киеве и Киевской области 19-20 декабря переменная облачность. Без осадков. 20 декабря ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; 20 декабря ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.