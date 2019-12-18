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Боевики обстреляли Марьинку: погиб местный житель

Боевики обстреляли Марьинку: погиб местный житель
15:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В среду, 18 декабря, в прифронтовой Марьинке в результате обстрела со стороны боевиков погиб мирный житель.

Около полудня среды в городе (Донецкая обл.) в результате огня боевиков из стрелкового оружия, был смертельно ранен гражданский житель, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Военнослужащими из состава Объединенных сил была оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в среду днем.

"Эта гибель мирного жителя в Марьинке в очередной раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", - подчеркивают в штабе ООС.

В зоне ООС проверили боеготовность "Градов": видео

Напомним, что 17 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Марьинка, ООС.
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