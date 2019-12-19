Скачать
Четверг, 19.12.2019
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами
Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

На Харьковщине уволят более 900 работников РГА

На Харьковщине уволят более 900 работников РГА
01:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Районные администрации еще с 21 ноября начали информировать Центры занятости.

В Харьковской области сократят 921 работника районных государственных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«Предельная численность работников в РГА в регионе не будет превышать 2063. Сейчас она составляет 2984. В целом сокращение происходит на 50% в аппаратах районных администраций и на 25% в структурных подразделениях, меньше всего сокращения коснулись отделов социальной защиты и служб по делам детей, где фактически будут сокращены только вакансии», - рассказали в облгосадминистрации.

Наибольшие сокращения пройдут в крупных районах: например, в Харьковской РГА останется 145 работников из 210, в Балаклейской - 130 из 190, в Дергачевской 110 из 160, в Змиевской - 97 из 140, в Чугуевской - 99 из 144.

В одном из самых меньших районов - Коломацком - сократят в РГА 21 должность (останется 46 работников). В Печенежской РГА будет 49 работников (сократят 20 должностей). То есть под сокращение пойдут от 20 до 65 работников и вакантных должностей.

Стоит отметить, что районные администрации еще с 21 ноября начали информировать Центры занятости.

Как сообщил заместитель директора Харьковского областного центра занятости Анатолий Толстых, пока известно о высвобождении 917 человек.

«Это специалисты государственной службы (местного самоуправления), начальники отделов, заместители начальника отдела, заведующие секторов, начальники управлений, инспекторы, руководители структурных подразделений - главные специалисты, заведующие сектора аппарата, специалисты-бухгалтеры», - отмечает Толстых.

Работники, которых сократят, проходят анкетирование (714 человек уже ответили на вопросы государственных рекрутеров). 425 служащих ищут другую работу, 59 человек изъявили желание пройти профессиональное обучение, 67 - задумались об открытии собственного дела, 143 - еще не определились, 40 - планируют выход на пенсию.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский призвал снизить расходы на содержание чиновников на 10%. В июне Кабинет министров одобрил сокращение с 1 января 2020 года штата областных государственных администраций и районных государственных администраций на 50%.

Обвал дома в Дрогобыче: Кабмин выделил средства пострадавшим

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал сокращение государственных служащих на 8% до конца года. Уволить должны 18 тыс. 449 чиновников, в основном в районных государственных администрациях. Это связано с тем, что представители сформированных объединенных территориальных громад взяли на себя большинство функций райадминистраций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сокращение, Харьковщина, РГА, Работники РГА, Сокращение работников РГА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
02 Курьезные советы, которые помогут незаметно влиться в коллектив
03 Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
04 ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
05 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь