На Харьковщине уволят более 900 работников РГА

Новости Украины:Районные администрации еще с 21 ноября начали информировать Центры занятости.

В Харьковской области сократят 921 работника районных государственных администраций. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«Предельная численность работников в РГА в регионе не будет превышать 2063. Сейчас она составляет 2984. В целом сокращение происходит на 50% в аппаратах районных администраций и на 25% в структурных подразделениях, меньше всего сокращения коснулись отделов социальной защиты и служб по делам детей, где фактически будут сокращены только вакансии», - рассказали в облгосадминистрации.

Наибольшие сокращения пройдут в крупных районах: например, в Харьковской РГА останется 145 работников из 210, в Балаклейской - 130 из 190, в Дергачевской 110 из 160, в Змиевской - 97 из 140, в Чугуевской - 99 из 144.

В одном из самых меньших районов - Коломацком - сократят в РГА 21 должность (останется 46 работников). В Печенежской РГА будет 49 работников (сократят 20 должностей). То есть под сокращение пойдут от 20 до 65 работников и вакантных должностей.

Стоит отметить, что районные администрации еще с 21 ноября начали информировать Центры занятости.

Как сообщил заместитель директора Харьковского областного центра занятости Анатолий Толстых, пока известно о высвобождении 917 человек.

«Это специалисты государственной службы (местного самоуправления), начальники отделов, заместители начальника отдела, заведующие секторов, начальники управлений, инспекторы, руководители структурных подразделений - главные специалисты, заведующие сектора аппарата, специалисты-бухгалтеры», - отмечает Толстых.

Работники, которых сократят, проходят анкетирование (714 человек уже ответили на вопросы государственных рекрутеров). 425 служащих ищут другую работу, 59 человек изъявили желание пройти профессиональное обучение, 67 - задумались об открытии собственного дела, 143 - еще не определились, 40 - планируют выход на пенсию.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский призвал снизить расходы на содержание чиновников на 10%. В июне Кабинет министров одобрил сокращение с 1 января 2020 года штата областных государственных администраций и районных государственных администраций на 50%.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал сокращение государственных служащих на 8% до конца года. Уволить должны 18 тыс. 449 чиновников, в основном в районных государственных администрациях. Это связано с тем, что представители сформированных объединенных территориальных громад взяли на себя большинство функций райадминистраций.