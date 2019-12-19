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Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ

Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ
07:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель.

Незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий, погиб гражданский житель, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили два обстрелы. В частности, дважды вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики обстреляли Марьинку: погиб местный житель

Также пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Водяным - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, трижды неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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