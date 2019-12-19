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В Одесской области возле школы обнаружили сотни боеприпасов времен Второй мировой

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В Одесской области возле школы обнаружили сотни боеприпасов времен Второй мировой
09:57 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.

В с. Большой Дальник Беляевского района (Одесская обл.) на территории школы саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Артиллерийские снаряды калибром 45 миллиметров - 271 единица, ручные гранаты - 21 единица и взрыватели - 54 единицы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели обезвредили все изъятое.

"18 декабря взрывоопасные предметы были изъяты и транспортированы специальными средствами в заранее определенное место и уничтожены путем подрыва. К проведению пиротехнических работ были привлечены 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава", - говорится в сообщении.

На Днепропетровщине пиротехники уничтожили более 25 боеприпасов

Напомним, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области привлекались к работам по уничтожению боеприпасов, которые были обнаружены гражданами. 

В ноябре в Киеве возле Шулявского путепровода во время отработки заявки об обнаружении боеприпасов пиротехники изъяли 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

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Боеприпасы, Одесская область, Вторая мировая война, ГСЧС.
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