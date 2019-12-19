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Под стенами ВР снова собираются демонстранты, на этот раз горняки

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Под стенами ВР снова собираются демонстранты, на этот раз горняки
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Шахтеры вышли под стены парламента с требованием оплатить долги.

У центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции проходит акция горняков. В настоящее время на площади собралось около 60 человек.

Часть митингующих одета в шлемы. Некоторые держат флаги с символикой Независимого профсоюза горняков Украины.

На площади до сих пор стоит сцена, которая была установлена во время акции аграриев. Со сцены никто не выступает, только из колонок звучат песни.

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Здание парламента продолжают усиленно охранять полицейские и бойцы Нацгвардии. В частности, кордон правоохранителей стоит вдоль забора, которым разграничена площадь Конституции.

Напомним, во время столкновений возле Верховной Рады Украины пострадали 23 правоохранителя.

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Верховная Рада, Киев, Горняки, Протесты под Верховной Радой.
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