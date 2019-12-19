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Россия отправила в ОРДЛО "новогодний гумконвой"

Россия отправила в ОРДЛО "новогодний гумконвой"
10:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: mchs.gov.ru

Новости Украины:Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной, 96-й, так называемый "гуманитарный конвой".

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации отправляет 96-ю партию так называемой "гуманитарной помощи" до Нового года на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Автомобили 96-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск" , - говорится в сообщении.

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Оккупанты отмечают, что "жителям Донбасса" доставят более 110 тонн "гуманитарных грузов", в составе которых - "медикаменты и новогодние подарки".

В МЧС РФ подчеркнули, что за 2019 год силами МЧС России на Донбасс отправлено более 5300 тонн "гуманитарной помощи".

Как сообщалось ранее, 12 декабря Россия отправила 95-й "гумконвой" на Донбасс.

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МЧС РФ, Донбасс, Гуманитарный груз, Гумконвой, ОРДЛО.
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