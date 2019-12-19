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Под Львовом сожгли редакцию районной газеты

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Под Львовом сожгли редакцию районной газеты
13:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В городе Самбор Львовской области сгорела редакция районной газеты Голос Самборщины.

Во Львовской области сгорело помещение редакции районной газеты "Голос Самборщины", причиной пожара стал сознательный поджог.

Об этом сообщил в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Редакция районной газеты "Голос Самборщины" выгорела из-за сознательного поджога. Завтра люди не получат свою любимую районку... Только что главный редактор газеты "Голос Самборщины" Мария Пукий сообщила НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Именно сейчас пожар заканчивают ликвидировать работники МЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции ", - отметил он.

Как сообщила Пукий, в четверг, 19 декабря, в 8 часов утра на работу пришла бухгалтер, увидела, что двери редакции были выбиты и открыты, внутри - дым. "Сначала подумали, что задымление, но на самом деле выгорели все кабинеты, особенно там, где редакционные компьютеры. Теперь завтра читатели не получат своей газеты. И что теперь с нами будет вообще - не знаем", - рассказала она.

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Как отметил Томиленко, редакция газеты расположена на втором этаже целостного комплекса вместе с типографией. "Год назад районная газета была разгосударствлена, по решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении, будучи и в частном статусе (это норма профильного закона). НО. Типография пошла на приватизацию. Сессия райсовета наложила ограничения, что приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. Но когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс - включая редакционные помещения - приватизирован", - отметил Томиленко.

Со своей стороны Пукий уточнила, что из редакции вынесен сейф. Денег в нем не было, но там хранились уставные документы редакции. По словам Томиленко, впоследствии сейф нашли. Злоумышленники его бросили на улице в кустах, сейф им взломать не удалось, и все документы остались на месте.

"Национальный союз журналистов выражает солидарность с нашими львовскими коллегами. И обращается к руководству МВД и Национальной полиции обеспечить эффективное оперативное расследование чрезвычайного происшествия", - заявил председатель НСЖУ.

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Пожар, НСЖУ, Происшествие, Редакция газеты.
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