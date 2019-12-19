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Четыре улицы в столице получили новые названия

Четыре улицы в столице получили новые названия
23:49 Чт, 19 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Еще 4 улицы Киева, включая Горького и Маршала Гречко, получили новые названия.

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц.

"В частности переименовано: 1) улицу Ивана Шевцова а улицу Василия Макуха в Шевченковском районе; 2) улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе; 3) улицу Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе; 4) улицу Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой горсовета в четверг.

Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название "Парк защитников Украины".

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"Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной громады в специальной рубрике Е-МІСТО", - подчеркивают в горосвете.

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Киев, КГГА, Переименование.
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