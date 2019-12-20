В центре Киева продолжаются акции протеста: полиция работает в усиленном рижиме

Новости Украины:Сотрудники правоохранительных органов продолжают усиленно охранять правопорядок в центре Киева.

В усиленном режиме правоохранители продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций в Киеве, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Полицейские также вновь обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщалось, со вторника в центре Киева продолжаются митинги, в частности, против открытия рынка земли, с требованием упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", а также Федерации профсоюзов Украины в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.