НАБУ пришла с обысками в офис одесского телеканала

Новости Украины:Работников телеканала не пускают на рабочие места, правоохранители изымают компьютеры и серверы.

В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещениях местного телеканала "Думская ТВ" на ул. Канатной. Об этом сказано в заявлении телеканала.

"С утра на канал "Думская ТВ" с обысками пришли сотрудники НАБУ. Журналистов не пускают на рабочие места, толкают. Изымают технику. Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их не иначе как давлением на свободу слова в СМИ", - сказано в заявлении.

Как уточнил один из сотрудников телеканала, правоохранители запрещают сотрудникам редакции фиксировать происходящее на видеокамеры.

По другим данным, следственные действия связаны с собственником здания, в котором расположена редакция.

Собственником телеканала является бывший председатель Одесского областного совета Михаил Шмушкович. Телеканал также аффилируют с сыном бывшего городского головы Одессы Алексея Костусева, депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Напомним, правоохранители провели ряд обысков в ГП "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования для атомных электростанции (АЭС) по завышенным ценам.