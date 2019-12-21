Столичная полиция за сутки обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях

Новости Украины:Киевские полицейские во время рейда обнаружили нарушения в 20 игорных заведениях.

В Киеве полиция в рамках рейда по противодействию незаконной деятельности объектов игорного бизнеса обнаружила нарушения в 20 игорных заведениях.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, незаконные заведения были обнаружены в разных районах столицы. Всего за сутки были изъяты 428 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечениям симуляции азартных игр, 32 игровых автомата и 6 единиц другого игорного оборудования. Также были изъяты игорные столы, фишки и денежные средства.

Напоминаем, правоохранители остановили деятельность почти 5 тыс 300 игорных заведений по всей Украине и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн. 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований продолжают работу по мониторингу и профилактике незаконного игорного бизнеса.

В полиции обратились к гражданам с просьбой сообщать о любых функционирующих подобных заведениях и обещают сразу реагировать на все такие сообщения.