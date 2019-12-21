В Киеве возобновили движение по мосту Патона

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В Киеве после ремонта полностью открыли движение по мосту Патона. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"На мосту им. Патона полностью открыто транспортное движение. Ремонтные работы закончили на 3 дня раньше", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дорожники ликвидировали просадку на мосту, под которым обнаружили повреждение плиты автопроезда. Для ее восстановления использовали бетон с улучшенными качествами. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно и должны были завершиться 23 декабря.

Отмечается, что текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.