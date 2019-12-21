Выборы в ОТГ: на Прикарпатье начался "день тишины"

Новости Украины:22 декабря в шести районах Ивано-Франковской области состоятся выборы в ОТГ.

В шести ОТГ Ивано-Франковской области начался "день тишины". Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области. В правоохранительных органах призвали граждан не нарушать закон, и придерживаться норм избирательного законодательства.

"С 00:00 часов 21 декабря началась "день тишины" в Коломыйском, Рожнятовском, Тысменицком и Надворнянском районах. Просим соблюдать закон, а обнаружив нарушения - звонить на "102"", - сообщает Полиция Ивано-Франковской области.

В полиции призвали граждан не участвовать в мероприятиях, которые нарушают избирательное законодательство и напомнили, что за нарушение грозит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн). А если правонарушитель должностное лицо, в таком случае ему придется заплатить от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1360 грн).

Как сообщалось ранее, в это воскресение, 22 декабря, в шести ОТГ Ивано-Франковской области пройдут местные выборы. голосование состоится в Корницкой сельской, Гвоздской поселковой, Подгайчиковской сельской (Коломыйского района), Дубовской сельской (Рожнятовский район), Езупильськой поселковой (Тысменицкий район), Пасичнянской сельской ОТГ (Надворнянский район).

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила новый Порядок временной смены места голосования, позволяющий подавать заявления на временную смену места голосования он-лайн.