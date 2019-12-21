Во Львове неизвестные обстреляли пассажирский автобус

Новости Украины:Во Львове неизвестные стреляли из пневматического оружия в пассажирский автобус.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, сегодня, 21 декабря, поступило сообщение о том, что около 7:35 на проспекте Червоной Калины в пассажирский автобус был произведен выстрел.

Полицейские установили, что выстрел был произведен из пневматического оружия. Пуля попала в боковое окно автобуса. Пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника, решается вопрос правовой квалификации происшествия.